İngiltere'de Enflasyon Noel Harcamalarını Zorladı
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MANCHESTER, 14 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentinde mağazaların indirim afişlerinin önünden geçen insanlar, 13 Aralık 2022. Artan enflasyon, birçok haneyi bu yıl Noel için harcamalarını yeniden değerlendirmeye zorladı.
MANCHESTER, 14 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentinde mağazaların indirim afişlerinin önünden geçen insanlar, 13 Aralık 2022. Artan enflasyon, birçok haneyi bu yıl Noel için harcamalarını yeniden değerlendirmeye zorladı. (Fotoğraf: Jon Super/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel