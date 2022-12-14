İngiltere'de Enflasyon Noel Harcamalarını Zorladı Güncel Haberler MANCHESTER, 14 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentinde mağazaların indirim afişlerinin önünden geçen insanlar, 13 Aralık 2022. Artan enflasyon, birçok haneyi bu yıl Noel için harcamalarını yeniden değerlendirmeye zorladı. MANCHESTER, 14 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentinde mağazaların indirim afişlerinin önünden geçen insanlar, 13 Aralık 2022. Artan enflasyon, birçok haneyi bu yıl Noel için harcamalarını yeniden değerlendirmeye zorladı. (Fotoğraf: Jon Super/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Manchester England Noel Güncel Haberler

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