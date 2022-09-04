İngiltere'de Enerji Tavan Fiyatı Yüzde 80 Artıyor
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MANCHESTER, 4 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentinde yer alan bir benzin istasyonunda aracına benzin dolduran bir kişi görülüyor, 2 Eylül 2022.
MANCHESTER, 4 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin Manchester kentinde yer alan bir benzin istasyonunda aracına benzin dolduran bir kişi görülüyor, 2 Eylül 2022. İngiltere'nin enerji düzenleyici kuruluşu Cuma günü, ülkede ortalama bir hane için enerji tavan fiyatının Ekim'den itibaren yüzde 80 artışla yıllık 3.549 sterline (yaklaşık 4.180 ABD doları) yükseleceğini duyurdu. (Fotoğraf: Jon Super/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel