İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanları son 30 yılın en büyük grevini başlattı
AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Otobüs durağında bekleyenler Kapalı metro istasyonu durakları Şehir merkezinden detaylar40 binden fazla çalışanın katıldığı grev nedeniyle, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.
Otobüs durağında bekleyenler
Kapalı metro istasyonu durakları
Şehir merkezinden detaylar
40 binden fazla çalışanın katıldığı grev nedeniyle, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların toplu taşıma araçlarının yerine daha çok bisiklet kullandıkları görüldü.
Grev, perşembe ve cumartesi günleri de devam edecek.
AA / Zuhal Demirci - Güncel