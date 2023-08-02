İngiltere'de Cezaevlerinde Kapasite Uyarısı

İşçi Partisi, İngiltere'deki cezaevlerinde kasım ayında kapasitenin dolacağı konusunda uyarıda bulundu. Çalışmada, cezaevlerindeki şiddet ve uyuşturucu kullanımının arttığı belirtildi. Ayrıca, cezaevlerinde ele geçirilen yasaklı malzemelerde büyük bir artış yaşandığı ifade edildi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, kasım ayına gelindiğinde cezaevlerinde kapasitenin dolacağı konusunda uyarıda bulundu.

İşçi Partisinin, İngiltere'deki cezaevlerine ilişkin yaptığı çalışmasında, Adalet Bakanlığının, kasım ayında cezaevlerindeki mahkum sayısının 89 bin 100 olmasını öngördüğü bilgisi yer aldı.

Cezaevlerinde şu anda 87 bin 573 kişi bulunduğu belirtilen çalışmada, halihazırda sadece 971 mahkumla tam kapasiteye ulaşılacağı, 1527 mahkum için yeterli yer bulunmadığı kaydedildi.

Muhafazakar Parti hükümetlerinin 2010'dan beri yönettiği ülkede cezaevlerine 4 milyar sterlin (yaklaşık 137 milyar lira) yatırım yapma sözü verdiği hatırlatılan çalışmada, bu miktarın yalnızca 1,3 milyar sterlinlik (yaklaşık 45 milyar lira) kısmının harcandığı belirtildi.

Çalışmada, cezaevlerinde 2010'dan beri çalışanlara yönelik şiddette yüzde 153, bulunan uyuşturucuda yüzde 325 artış olduğu aktarıldı.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İşçi Partisi Milletvekili ve Gölge Adalet Bakanı Steve Reed, "Cezaevleri suçluları geri çeviriyor çünkü Muhafazakarlar yeni yerler yapma sözünü tutamadı." ifadesini kullandı.

Reed, eski Adalet Bakanı Dominic Raab'ın cezaevlerini kalabalık hale getiren hakimlerin soruşturulması gerektiği yönünde açıklamalarını hatırlatarak, "Durum, hakimlere suçluları cezaevine göndermek yerine sokaklara salıp yeni kurbanlar aramaları talimatı vermesiyle daha da kaotik hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Hapse atılan suçluların ise içeride kanunsuz davranışlarda bulunmasına göz yumulduğunu savunan Reed, İşçi Partisi yönetiminde mahkumların ait oldukları cezaevlerine gönderileceğini sözlerine ekledi.

Cezaevlerinde bu yıl 71 binin üzerinde yasak malzeme ele geçirildi

İşçi Partisinin çalışmasında, hükümetin cezaevlerine ilişkin açıkladığı istatistiklere de yer verildi.

Buna göre cezaevlerinde ele geçirilen yasaklı malzemelerden alkollü içecek, uyuşturucu, telefon, silah ile içki ve uyuşturucu üretim araçlarında büyük artış yaşandı.

Cezaevlerinde 2010-2011 yıllarında yalnızca uyuşturucu ve uyuşturucu üretim malzemesi ele geçirilirken bu dönemde 3 bin 844 yasaklı malzeme toplandı. Ancak 2022-2023 yılında ele geçirilen yasaklı malzeme miktarı silahlar, telefonlar, alkollü içecek ve üretim malzemeleriyle birlikte 71 bin 938 oldu.

En yüksek sayıda yasaklı malzeme 89 binle 2019-2020 yıllarında ele geçirilirken 2010-2015 yılları arasında hiç alkol, telefon ve silah ele geçirilmedi.

Çalışmada, cezaevlerindeki kanunsuz ortama işaret edilerek, "Sonuç olarak mahkumlar cezaevlerini girdikleri zamana göre daha tehlikeli kişiler olarak terk ediyor ve tekrar suç işleme oranlarını yükseltiyor." değerlendirmesi yer aldı.

Yoğunluk nedeniyle serbest kalan suçlular, cezası ertelenenler örnek gösterildi

Hapse atılmak yerine serbest bırakılan suçlulara yönelik bazı örneklerin de yer aldığı çalışmada, bir acil servis çalışanına kaynar su fırlatan insan kaçakçısı Arie Ali'nin yalnızca 3 yıl hapis yattıktan sonra cezaevlerindeki yoğunluk nedeniyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Çalışmada, trafikte yaşanan bir kavgada başka bir şoförü döverek çenesini kıran Fabian Greco'nun aldığı 18 ay hapis cezası ile 35 kilometre hız sınırı bulunan yolda 128 kilometre hızla giden Anthony Whiston'a sebep olduğu kaza nedeniyle verilen 18 ay hapis cezasının cezaevlerindeki yoğunluk nedeniyle iki yıl ertelendiği örnek olarak gösterildi.