İngiltere'de cezaevinden kaçan terör şüphelisi eski asker "İran adına çalışmakla" suçlanıyor

İngiltere'de "terör eylemlerini desteklemek ve teröristlerle bilgi paylaşmak" suçlarından tutuklu yargılanan 21 yaşındaki eski asker Daniel Abed Khalife'nin "İran adına çalışmakla" suçlandığı bildirildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, dün Londra'daki Wandsworth Hapishanesinden kaçmayı başaran eski İngiliz askeri Khalife, "İran adına bilgi toplamakla" suçlanıyor.

Daniel Abed Khalife'nin iddianamesinde "bir düşmanın işine yarayabilecek bilgileri toplamakla görevlendirildiğinin belirtildiği ve suçlamada adı geçen düşmanın İran olduğunun anlaşıldığı" ifade edildi.

Londra Metropolitan Polisi, İngiltere'de "terör eylemlerini desteklemek ve teröristlerle bilgi paylaşmak" suçlarından tutuklu yargılanan Khalife'nin ülkenin en büyük cezaevlerinden biri olan Wandsworth Hapishanesinden kaçtığını duyurmuştu.

Daha önce İngiliz ordusunda görev yapan Khalife'nin, cezaevinin mutfağında çalıştığı ve kendisini bir yemek dağıtım minibüsünün alt kısmına bağlayarak cezaevinden kaçtığı düşünülüyor.

Orduda görev yaptığı sırada askeri üsse bomba süsü verilmiş düzenek yerleştirmekle de suçlanan Khalife'nin kasımda mahkemeye çıkması bekleniyordu.

İran'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.