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İngiltere'de bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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İngiltere'de bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu

İngiltere'de bilim insanları, 2007'de bulunan fosilin 15 yıl süren çalışmaların ardından bilinen en eski yırtıcı hayvana ait olduğunu tespit etti.

İngiltere'de bilim insanları, 2007'de bulunan fosilin 15 yıl süren çalışmaların ardından bilinen en eski yırtıcı hayvana ait olduğunu tespit etti.

BBC'de yer alan habere göre, Leicestershire'daki Charnwood Ormanı'nda bulunan 560 milyon yıllık örneğin halihazırda denizanasının da içinde olduğu "knidliler/cnidaria" türünün öncüsü olduğu düşünülüyor.

Sir David Attenborough'un onuruna "Auroralumina attenboroughii" olarak adlandırılan ve Prekambriyen döneme ait olduğu düşünülen fosil, hayvanlar alemindeki yırtıcılık kanıtlarını yaklaşık 20 milyon yıl geriye götürüyor.

20 santimetre boyundaki fosilin aynı zamanda gerçek bir iskelete sahip bir organizmanın ilk örneği olabileceği düşünülüyor.

Araştırmacıların 2007 yılında bulduğu fosilin ait olduğu türün içindeki konumunu ve yaşadığı dönemi anlamak için yapılan çalışmaların üzerinden 15 yıl geçti.

Oxford Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı çalışma "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

David Attenborough England Güncel Haberler

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