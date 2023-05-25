İngiltere'de Başbakanlık binasına araçla çarpma girişimi

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki kapılara çarpan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İngiliz polisi, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.