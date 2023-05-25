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İngiltere'de Başbakanlık binasına araçla çarpma girişimi

İngiltere'de Başbakanlık binasına araçla çarpma girişimi

Güncel Haberler

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki kapılara çarpan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İngiliz polisi, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki kapılara çarpan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.20 civarında, bir aracın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki ana kapılara çarptığı belirtildi.

Açıklamada, polisin, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Olayın ardından Başbakanlık önündeki Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

Başbakanlık Tragger England Londra Güncel Haberler

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