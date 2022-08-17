İngiltere'de başbakan adayları İskoçya'da ikinci kez bağımsızlık referandumuna karşı

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakan adaylarından Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, İskoçya'ya ikinci bağımsızlık referandumuna izin vermeyeceklerini açıkladı.

Truss ve Sunak, İskoçya'nın Perth kentinde bir programda karşı karşıya geldi.

Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği için yarışan iki lider de seçilmeleri halinde İskoçya'ya ikinci bağımsızlık referandumuna müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

İskoç bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Truss, "Başbakan olursam yeni bir bağımsızlık referanduma izin vermeyeceğim." dedi.

Truss, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın ülkenin gerçek sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayarak 2014 referandumunun "bir nesilde bir kez" olduğunu ifade etti.

Yeni bir referandum için ajitasyona gerek olmadığını dile getiren Truss, "Kendimi birliğin bir çocuğu olarak görüyorum ve benim için bizler sadece komşular değil aileyiz. Ailemizin ayrılmasına asla izin vermeyeceğim." açıklamasında bulundu.

Sunak ise "Böyle bir durum içinde olduğumu düşünemiyorum. Biz demokrasi ve rıza olan bir birlik içerisinde yaşıyoruz ve bunu kabul ediyorum. Ama şu anda ya da gelecekte buna (referandum) odaklanacak birinin olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Eski Maliye Bakanı Sunak, birlik konusuna tutkuyla inandığını ve bu konudaki tartışmaları kazanabileceklerini söyledi.

Muhafazakar Parti liderliği yarışı Sunak ve Truss arasında

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği yarışı Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasında geçecek.

Adaylar 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada Sunak 137, Truss 113 oy almıştı.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini, sona kalan 2 aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini, 5 Eylül'de açıklanacak.