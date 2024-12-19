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İngiltere'de 'Bağımsız İttifak' Grubundan Filistin Devletine Destek Çağrısı

İngiltere'de 'Bağımsız İttifak' Grubundan Filistin Devletine Destek Çağrısı
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İngiltere Parlamentosundaki 'Bağımsız İttifak' grubunun milletvekillerinden Ayoub Khan, İngiliz halkının büyük çoğunluğunun Filistin devletinin tanınması gerektiğine inandığını belirterek, hükümetin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Parlamentosundaki "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Ayoub Khan, İngiliz halkının büyük çoğunluğunun, Filistin devletinin tanınması gerektiğine inandığını belirterek, ülkesinin Filistin'i tanımasının hem ahlaki hem de yasal zorunluluk olduğunu söyledi.

Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekilinin parlamentoda kurduğu "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Khan, parlamento binası önünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Khan, uluslararası toplumun, Filistin halkının yarım asırdan fazla süredir yaşadığı büyük acılara şahit olduğuna değinerek, geçen eylülde parlamentoda kurulan "Bağımsız İttifak" grubunun, Filistin halkının yanında olduğunu ve Filistin yanlısı duruş sergilediğini söyledi.

Siyasetçilerin, artık hizmet ettikleri toplulukların görüşlerini temsil etme yeminlerine sadık kalma zamanı geldiğini vurgulayan Khan, "İngiliz halkının büyük çoğunluğu, Filistin devletinin tanınması gerektiğine inanıyor. Bu, hem ahlaki hem de yasal zorunluluktur." dedi.

İngiltere'nin Filistin devletini resmen tanıması için kurulan "Bağımsız İttifak" grubunun kurucuları arasında yer alan Khan, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yılın ilerleyen dönemlerinde, Filistin devletinin tanınması için parlamentoda bir tartışma yürüteceğiz. Meslektaşım Shockat Adam, (Filistin devletinin tanınmasını talep eden) yasa tasarısı sundu ve bu tasarının kabul edilmesi gerektiğini savunacağız. Parlamentodaki diğer milletvekillerinden bu yasa tasarısını onaylamaları için mümkün olduğunca fazla destek toplamaya çalışıyoruz."

"Bu yaşananlarda suç ortağıyız"

Khan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de süregelen vahşete herkesin tanıklık ettiğini ve bu vahşetin durdurulmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de ateşkes çağrısının yanı sıra, F-35 savaş uçaklarının bileşenleri dahil İngiltere'den İsrail'e tüm silah ihracatının yasaklanmasını istediklerini söyleyen Khan, "Bunun, hükümetin alması gereken önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz çünkü bu yaşananlarda suç ortağıyız." dedi.

Khan, avukat olarak, İngiltere'nin İsrail'e silah satışının uluslararası hukuk ihlali olduğunu düşündüğüne işaret ederek şunları söyledi:

"Soykırım yasası ve bunun ne anlama geldiği konusunda çok donanımlıyım ve Uluslararası Adalet Divanı'nın sadece şimdi değil, daha önce nisan ayında verdiği kararlara da aşinayım. İngiliz hükümetinin (İsrail'e) siyasi ve diplomatik kalkan sağlaması, bu suçlara ortak olmaktır. Bu nedenle, hükümetin, bakanların ve kamu hizmetindeki kişilerin karar alma süreçlerini gözden geçirmeleri gerekiyor çünkü hesap verebilir durumda olacaklar. Parlamenterlerin işlevlerinden biri de onları bu konuda sorumlu tutmaktır."

"Hükümetimizin soykırımda suç ortağı olduğuna inanıyoruz"

Milletvekili Khan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, "Gazze'de yaşananların soykırım olmadığını" savunduğu ifadelerine de tepki gösterdi.

Başbakanın bu konuda oldukça yanlış bilgilendirildiğine inandığını söyleyen Khan, "(Başbakan) Bir insan hakları avukatı olarak, daha önce (Srebrenitsa) soykırımıyla ilgili argümanları sunmuş biri olarak, onun bu duruşunu son derece kafa karıştırıcı buluyorum." diye konuştu.

Khan, kendisi ve farklı siyasi partilerden milletvekillerinin Başbakan Starmer'ı hesap vermeye zorlamakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Her mücadelede savaşmaya devam edeceğiz çünkü bunun soykırım olduğuna ve hükümetimizin bu konuda suç ortağı olduğuna kesinlikle inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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