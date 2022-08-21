İngiltere'de 50.000 Ulaşım Çalışanı Grevde

LONDRA, 21 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın Waterloo İstasyonu'nun görevli personelleri görülüyor, 20 Ağustos 2022. Bu yaz, birçok İngiliz'in tatil için bir kaçamak yapmayı tercih etmesi nedeniyle İngiltere'deki ulaşım merkezlerinin zaten baskı altında olduğu bir dönemde yeni bir dizi grevin başlaması, bu hafta toplu ulaşımdaki kaosun artmasına neden oldu. Demiryolu, metro ve otobüs ağlarının 50.000'den fazla çalışanı, ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Perşembe gününden itibaren hafta sonunu kapsayacak şekilde greve gitti. Yolculara ancak çok gerektiği takdirde trenle seyahat etmeleri tavsiye edildi. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)