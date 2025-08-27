İngiltere'de 22 STK, Gazze'deki Soykırımla Suçlanan Şirketlere Karşı Hükümeti Harekete Geçmeye Çağırdı

İngiltere'de 22 sivil toplum kuruluşu (STK), Gazze'deki soykırımda rol almakla suçlanan İngiliz şirketlere karşı hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

İskoç "The National" gazetesinin haberine göre, aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) ve Silah Ticaretiyle Mücadele Kampanyasının (CAAT) da bulunduğu 22 STK, Gazze'ye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İngiltere hükümetinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımından ve Filistin topraklarını işgalinden kar sağlayan şirketlere karşı yaptırım uygulaması talep edildi.

Uluslararası insan hakları standartlarına uyan herhangi bir şirketin İsrail işgaliyle ilişkisini çoktan sonlandırmış olması gerektiği vurgulanan açıklamada, İngiltere'nin, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ticari ilişkilere izin vermesinin, buradaki ekonomiyi güçlendirdiği ve işgale katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, hükümete İsrail'e silah ambargosu uygulaması, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ticaretin yasaklanması, İsrail'le mevcut ticaret anlaşmasının askıya alınması ve İngiliz şirket yöneticilerinin uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, suçlamaların hedefinde İsrail'e silah tedarik eden BAE Systems şirketi, Barclays Bankası ve Edinburgh Üniversitesi'nin yanı sıra Londra Borsası'nda işlem gören Airbnb, Amazon, Blackrock ve Palantir gibi şirketlerin bulunduğu belirtildi.

STK'lerin ortak açıklaması, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin haziranda Gazze'deki soykırımda şirketlerin suç ortaklığını araştıran raporunu yayımlamasının ardından geldi.

"İngiliz şirketlerinin savaş suçlarına katkıları artık mercek altında"

Af Örgütü İngiltere yetkilisi Peter Frankental, ortak açıklamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri destekleyen şirketler için utanç listesi hazırladı. İngiliz şirketlerinin savaş suçlarına ve apartheid sistemine katkıları artık mercek altında." ifadelerini kullandı.

İngiltere Hükümet Sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında, Gazze'de sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "İngiltere, akan kanı durdurmanın tek yolu olarak derhal ateşkes çağrısında bulunmayı sürdürüyor." dedi.

Sözcü, ülkesinin İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerini durdurduğunu ve Eylül 2024'te İsrail'e yönelik 30 silah ihraç lisansının askıya alındığını hatırlattı.