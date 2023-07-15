İngiltere'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla panel düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

"British-Turkish Association" adlı çatı kuruluş tarafından Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen "15 Temmuz darbe girişiminin Yansımaları: Türkiye, Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panele, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve British-Turkish Association Başkanı Atilla Üstün'ün yanı sıra Türk toplumundan çok sayıda davetli katıldı.

Sela okunmasıyla başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

-"Türk milleti daima devletine sahip çıkar"

Büyükelçi Ertaş, panelde yaptığı konuşmada, Türk milleti için devletin daima çok özel bir yeri olduğunun altını çizerek, "Devlet söz konusu olduğunda Türk milleti her şeyi bir kenara bırakır ve devletine sahip çıkar." ifadesini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz günü devletine bir kez daha sahip çıktığına işaret eden Ertaş, darbe girişimini gerçekleştirenlerin bunu göremediğini çünkü bu kişilerin Türkiye'ye ait olmadıklarını söyledi.

Büyükelçi Ertaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaşın daima rahmet ve minnetle anıldığını dile getirerek, ülkeleri için canını feda eden şehitlerin her daim hatırlanacağının altını çizdi.

Konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Ertaş, "Bizler bir ve bütün olduğumuz müddetçe devlet olarak, millet olarak nerede olursak olalım her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Devletimiz ilelebet payidar olsun, var olsun." diye konuştu.

Öte yandan, FETÖ'yle mücadelenin de bitmediğini vurgulayan Ertaş, dünyanın bu örgütün kirli yüzünü ve gizli ajandasını gördüğünü söyledi.

-"Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında bir fedakarlık var"

British-Turkish Association Başkanı Üstün de konuşmasında ülkesinin bağımsızlığına sahip çıkarak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Üstün, darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ortaya koyduğu fedakarlığı her daim hatırlayacaklarını dile getirerek, "Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında bir fedakarlık var. Bu fedakarlıkları hiçbir zaman unutmamalı, unutturmamalıyız." şeklinde konuştu.

Daha güçlü aydınlık bir gelecek için birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Üstün, "Atalarımızdan miras kalan bir anlayış içerisinde özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bilmeliyiz. Ezanlarımızın susturulmaması, bayrağımızın indirilmemesi için ve vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için birlik beraberlik içinde daha kararlı hareket etmeliyiz." dedi.