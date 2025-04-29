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İngiltere, Cinsel Suçlardan Hüküm Giyen Yabancılara Sığınma Hakkı Vermeyecek

İngiltere, Cinsel Suçlardan Hüküm Giyen Yabancılara Sığınma Hakkı Vermeyecek
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İngiltere Hükümeti, cinsel suçlardan hüküm giymiş yabancıların sığınma taleplerini reddedecek. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu adımın ada ülkesi için önemli olduğunu belirtti ve AİHS'nin yorumlanma biçimi üzerinde de durdu.

İngiliz hükümeti, cinsel suçlardan hüküm giymiş yabancı uyruklulara sığınma hakkı verilmesinin engelleneceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, BBC'ye yaptığı açıklamada, yeni alınacak önlemle İngiltere'de ya da yurtdışında cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere sığınma hakkı verilmeyeceğini söyledi.

Bu kişilerin iltica başvurularının reddedileceğini kaydeden Cooper, hükümetin bu adımının, korkunç suçların ciddiye alınmasını sağlayacağını belirtti.

AİHS hükümlerinin İngiliz mahkemelerinde yorumlanma biçimi gözden geçiriliyor

Bakan Cooper, Sky News kanalına yaptığı açıklamada da İngiliz mahkemelerinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özellikle aile hayatına ilişkin bazı hükümlerinin yorumlanma biçiminden endişe duyduklarını dile getirdi.

Sözleşmenin 8. maddesinde yer alan aile yaşamı hakkının göçmenlik davalarında nasıl uygulandığını gözden geçirdiklerini belirten Cooper, "Bunu gözden geçiriyoruz çünkü mahkemelerde yorumlanma şeklinin sorun olduğuna inanıyoruz." dedi.

Bakan Cooper, cinsel suçlardan hüküm giymiş olmasına rağmen sığınma hakkı verilen Abdul Ezedi'nin, geçen yıl eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir kadın ve iki çocuğuna asit saldırısı düzenlediği olayını örnek gösterdi.

Cooper, "Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu durumda kendisine sığınma hakkı verilmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden şimdi yasayı değiştiriyoruz." diye konuştu.

AİHS'nin 8. maddesi, bazı göçmenler ve sığınmacılar tarafından sınır dışı edilmeye karşı itirazda bulunmak için kullanılabiliyor.

Düzensiz göçmen geçişleri yıl başından bu yana 10 bine ulaştı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliğindeki İşçi Partisi hükümeti, iltica sistemine erişimi kısıtlamaya ve sığınmacı statüsü verilmeyenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırmaya çalışıyor.

Halihazırda terör suçları, savaş suçları ve 12 ay ya da daha fazla hapis cezası almış kişilerin sığınma talepleri reddedilerek Mülteci Sözleşmesi uyarınca sınır dışı edilebiliyor.

İngiliz hükümeti, cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilerin sığınma hakkının engellenmesine yönelik aldığı bu yeni kararla yasanın kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yıl başından bu yana Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçen düzensiz göçmenlerin sayısı 10 bine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 arttı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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