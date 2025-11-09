Haberler

İngiltere, Belçika'ya Dron Tehdidine Karşı Askeri Destek Gönderecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, Belçika'daki havalimanlarında görülen şüpheli dron hareketliliği üzerine askeri personel ve ekipman göndereceklerini açıkladı. Belçika, dronlarla ilgili yardım talep etti.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, havalimanlarında şüpheli dronların görüldüğü Belçika'ya askeri personel ve ekipman göndereceklerini açıkladı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye açıklama yapan Knighton, ülkedeki bazı havalimanları üzerinde şüpheli dron hareketliliği karşısında Belçika makamlarının yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Knighton, bu talep karşısında askeri personel ve ekipman desteği sağlayacaklarını belirterek, "Biz de Belçika makamları da dronların kaynağını henüz bilmiyoruz. Ancak ekipman ve kapasite desteğini sunacağız." dedi.

7 Kasım'da Almanya, dün ise Fransa Belçika'ya dronlara karşı savunma desteği vereceğini açıklamıştı.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezi'nin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.