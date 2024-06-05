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İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri canlı yayında karşı karşıya geldi

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, genel seçimler öncesi canlı yayında ekonomi, düzensiz göç ve Gazze konularını tartıştı.

İngiltere Başbakanı ve iktidardaki Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ile ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesi ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelerek ekonomi, düzensiz göç ve Gazze konularını tartıştı.

Sunak ile Starmer, ülkede 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesi ITV kanalında katıldıkları canlı yayında vergiler, sağlık sistemindeki sorunlar, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi planı ve Gazze'ye ilişkin konularda karşı karşıya geldi.

Başbakan Sunak, konuşmasında İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi durumunda, her aile için vergileri 2 bin sterlin arttırmak istediğini iddia etti. Starmer ise Başbakan'ın bu iddiasını "tamamen saçmalık" olarak niteledi.

Başbakan'ın yanıtı izleyicilerin gülüşmesine neden oldu

Sunak, ulusal sağlık hizmetindeki sorunların ne kadar sürede çözüleceğine ilişkin soruya, Kovid-19 salgınının sağlık hizmetlerine verdiği zarara işaret ederek, "Ancak, şu anda ilerleme kaydediyoruz. (Hastanede tedavi olmak için) Bekleme listeleri azalıyor." yanıtını verdi.

Başbakan'ın yanıtının ardından araya giren ana muhalefet lideri, "Bekleme listesindekiler 7,2 milyondu, şimdi 7,5 milyon oldu. (Sunak) Düşeceğini söylüyor ve bu adam matematikte iyi olduğunu söylüyor." diye karşılık verdi.

Bunun üzerine Sunak, bekleme sürelerinin "daha yüksek olduğu dönemlerden daha aşağıya indiğini" söylemesi, stüdyoda yayını takip eden izleyicilerin gülüşmelerine neden oldu.

Sunak'ın daha sonra sağlıkçıların grevleri nedeniyle bekleme sürelerinin arttığını söylemesi ise izleyicilerin tepkisine neden oldu.

Starmer, düzensiz göçün artışından Başbakan'ı sorumlu tuttu

Başbakan Sunak, düzensiz göç sorunu gündeme gelmesi üzerine, ülkesinin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının mahkemeler tarafından engellenmesi durumunda, İngiltere'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) ayrılabileceğini yineledi.

Sunak, "Eğer sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliği ile yabancı bir mahkeme arasında seçim yapmak zorunda kalırsam, her seferinde ülkemizin güvenliğini seçerim." dedi.

İşçi Partisi lideri ise İngiltere'ye düzensiz göçün rekor düzeyde olduğunu belirterek, bu durumdan Başbakan'ı sorumlu tuttu.

Keir Starmer, Başbakan Sunak'ın küçük teknelerin Fransa üzerinden Manş Denizi'ni geçmesini engelleme vaadini yerine getirme konusunda "tamamen başarısız" olduğunu söyledi.

Starmer, Filistin meselesinde iki devletli çözüm için çalışacağını söyledi

Canlı yayında liderlere, "Gazze'den gelen korkunç görüntüleri durdurmaya nasıl yardımcı olacakları" sorusu yöneltildi.

Ana muhalefet lideri, Gazze'deki durumu "tahammül edilemez" ve "felaket" olarak nitelendirerek, Gazze'de ateşkesin yanı sıra esirlerin kurtarılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini bildirdi.

Starmer, iktidara gelmeleri durumunda partisinin bölgede iki devletli çözüm için çalışacağını kaydetti.

Keir Starmer, "Kalıcı çözüm için bir yol bulmalıyız ve bu konuda liderlik göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Sunak ise masada ABD öncülüğünde ve İngiltere tarafından desteklenen ateşkes anlaşması olduğuna değindi. Sunak, ayrıca İngiltere'nin Gazze'ye daha fazla yardım sağlanmasına öncülük ettiğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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