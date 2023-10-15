İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesini engellemek için atılacak adımları Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü.

İngiltere Başbakanı Sunak ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Londra'da bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesini engellemek için atılacak adımları Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sunak ve Kral Abdullah, bugün Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya geldi.

Görüşmede Sunak, İngiltere'nin "İsrail'in kendisini savunma hakkını desteklediğini" yinelerken "Hamas'ın Filistin halkının haklı davasını baltalamaması gerektiğini" söyledi.

İkili, Filistin ve İsrail yönetimleriyle birlikte çalışarak bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesini engellemek için atılabilecek diplomatik adımları da masaya yatırdı.

Kral Abdullah ve Sunak, Gazze'de saldırıların ortasında kalan İngiliz ve Ürdünlülerin de aralarında bulunduğu sivillerin korunması için gerekli önlemlerin alınması ve ihtiyacı olanlara insani yardımların ulaştırılması konusunda ise fikir birliğine vardı.

Açıklamada, "Başbakan (Sunak), Ürdün'ün işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmek isteyen İngiliz vatandaşlarına verdiği destek için Kral Abdullah'a teşekkür etti ve liderler önümüzdeki gün ve haftalarda yakın temasta kalma konusunda mutabakata vardı." ifadeleri de kullanıldı.