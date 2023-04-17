İngiltere Başbakanı Sunak: 'Matematik karşıtı zihniyeti değiştirmeliyiz'

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik öğrenmeye devam etmesinin önemini vurgulayarak, matematik karşıtı zihniyetin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sunak, başkent Londra'da öğretmenler, öğrenciler ve iş dünyası liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, İngiltere'de tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik öğrenmeye devam etmelerini sağlayacak eğitim politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Matematik eğitiminde sağlam bir temel olmadan öğrencilerin geride kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Sunak, İngiltere'nin halen gelişmiş ülkelerin arasında "en az sayısal beceriye sahip ülkelerden biri" olduğuna dikkati çekti.

Rishi Sunak, "8 milyondan fazla yetişkinin sayısal becerileri 9 yaşındaki bir çocuktan beklenenin altında ve gençlerimizin yaklaşık üçte biri (İngiltere'de lise eğitimi sonrası yapılan) GCSE sınavında matematiği geçemiyor." ifadelerini kullandı.

"Her öğrencinin A seviyesine kadar matematik öğrenmesi zorunlu olmayacak"

Başbakan Sunak, matematikte kötü olmanın sorun oluşturmadığına dair kültürel anlayışla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Mesele sadece matematikte yeterince iyi olmamamız değil burada kültürel bir mesele de var. Matematik yapamamakla ilgili şakalar yapıyoruz. Bu, sosyal olarak kabul edilebilir bir şey. 'Matematik, ben bunu yapamam. Bana göre değil.' gibi şeyler söylüyoruz ve herkes gülüyor fakat okuyamamakla ilgili asla böyle bir şaka yapmayız. Dolayısıyla bu matematik karşıtı zihniyeti değiştirmeliyiz."

Sunak, her öğrencinin A seviyesine kadar matematik öğrenmesinin zorunlu olmayacağını ancak öğrencilerin nasıl daha fazla matematik öğrenmeleri gerektiğini önermek üzere danışma komitesinin kurulacağını duyurdu.

"Sayısal beceriyi eğitim sisteminin merkezi hedefi haline getireceğiz"

Başbakan Sunak, 2023 vizyonu ve önceliklerini açıkladığı 4 Ocak'taki konuşmasında, halihazırda 16-19 yaşındaki öğrencilerin sadece yarısının matematik eğitimi aldığına işaret ederek, öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik dersi almasını isteğini belirtmişti.

Sayısal beceriyi eğitim sisteminin merkezi hedefi haline getireceklerinin altını çizen Sunak, "Bu, herkes için matematikte zorunlu A seviyesi anlamına gelmiyor ancak 18 yaşına kadar çocukların matematik eğitimi alması için sektörle birlikte çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.