Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer ile NATO Genel Sekreteri Rutte, Arktik bölgesinin güvenliğini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yaptıkları telefon görüşmesinde Arktik bölgesinin güvenliğini ele aldı. İkisinin de NATO müttefiklerinin bölgedeki güvenlik işbirliğini güçlendirmek adına birlikte çalışmaya devam etme kararı aldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yaptığı telefon görüşmesinde Arktik bölgesinin güvenliğini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, liderler, Rutte'nin Davos'taki toplantıları ve NATO müttefiklerinin son günlerde Arktik'in güvenliği konusunda kaydettiği ilerlemeleri telefonda görüştü.

Starmer ve Rutte, NATO müttefiklerinin bölgedeki güvenlik işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etmelerinin hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Starmer, ülkesinin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Liderler, yakında tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Elon Musk, Trump'ın barış kuruluyla dalga geçti

Aman Trump duymasın! Musk, kahkaha ata ata dalga geçti
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti

Aston Villa maçı oynanırken takımdan ayrıldığını açıkladı
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray'da mutlu son! Yıldız isim bu gece İstanbul'a geliyor