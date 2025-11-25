İngiltere Başbakanı Starmer: Ukrayna Barış Planında İlerleme İşaretleri Var

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Ukrayna barış planındaki maddelerin önemli bir kısmının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edileceğine dair işaretler bulunduğunu söyledi.

Starmer, Ukrayna'da görev yapması planlanan Gönüllüler Koalisyonunun çevrim içi toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına son verip kalıcı barışın sağlanması istediklerini belirtti.

Adil bir barış istediklerini ifade eden Starmer, "ABD de bunun için çalışıyor. Bir aşama kaydedilmesinden dolayı memnuniyet duyuyorum. Kimse Ukraynalılar ve Volodimir'den (Zelenskiy) daha fazla barış isteyemez." diye konuştu.

Ukrayna'nın uzun süredir "Rus saldırganlığının" bedelini ödediğini dile getiren Starmer, barışı ele almak için Cenevre'de yapılan toplantının önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Starmer, barış için sunulan planın Ukrayna'nın çıkarlarını yansıttığını belirterek "(Ukrayna) Bazı yapıcı değişiklikler önerdiler. Pozitif bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Metnin büyük bölümünün Volodimir'in de belirttiği gibi kabul edilebileceğine dair işaretler var." dedi.

Ukrayna'nın kendisini savunabilecek seviyede olmasının önemli olduğunun altını çizen Starmer, "Ukrayna'nın egemenliği korunmalı, Ukrayna'nın geleceği Ukraynalılar tarafından belirlenmeli." ifadelerini kullandı.

ABD'ye de seslenen Starmer, "ABD'li dostlarımız şunu bilmeliler ki Avrupa ve NATO'yu ilgilendiren konularda Avrupa ve NATO üyelerinin rızası olmalı." diye konuştu.

"Bizim desteğimize hemen şu an ihtiyaçları var"

Starmer, Ukrayna'nın tekrar Rus saldırılarının hedefi olmaması için güvenlik garantilerinin önemli olduğunu vurgulayarak, Ukrayna ordusunun inşası için de hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'da görev yapacak çok uluslu ordunun da önemli bir güvenlik garantisi olacağının altını çizen Starmer, "Rusya'ya baskıyı artırmalıyız. Rusya'ya tam bir enerji ambargosu uygulamalıyız. ABD'nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımlar da dahil son haftalarda aldığımız kararların gerçek bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu adım, yaptırımlar konusunda alınmış en önemli kararlardan biri. Rus ekonomisine önemli bir darbe vurdu." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, ateşkes ve barışı ararken Ukrayna'nın bugünkü ihtiyaçlarını unutmamak gerektiğine dikkati çekti.

Ukrayna'ya bugün verilecek desteğin ülkeyi savaşta tutacağını söyleyen Starmer, "Bu da finansman ve kapasite konusunda acil çözümleri sağlamayı gerektiriyor." dedi.

Avrupa ülkelerinin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Starmer, finansal baskıların Rusya'yı müzakere masasına oturtacak güç olduğunu dile getirdi.

Starmer, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın bağımsızlığı, değerleri ve güvenliği için önemli olduğuna değinerek "Bu yüzden bizim desteğimize ihtiyaçları var ve şehirleri, insanları ve altyapılarını korumak için hemen şu an ihtiyaçları var." diye konuştu.