İngiltere Başbakanı Starmer: Trump'tan çatışmaya dair bir açıklama yok

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Starmer, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin İsrail ve İran arasındaki çatışmaya girmek üzere olduğunu gösteren hiçbir şey söylemediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinde İsrail-İran savaşına ilişkin açıklama yaptı. Starmer, gazetecilere yaptığı değerlendirmede "ABD Başkanı Donald Trump'ın bu çatışmaya dahil olacağına dair söylediği hiçbir şey yok, aksine G7 açıklaması gerilimin azaltılmasıyla ilgiliydi" dedi.

G7 ülkeleri Pazartesi günü geç saatlerde yayınladıkları bir bildiriyle İsrail'e desteklerini ifade etmiş ve rakibi İran'ı Orta Doğu'da istikrarsızlığın kaynağı olarak nitelendirmişlerdi.