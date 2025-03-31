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İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ile Ekonomik Görüşme Gerçekleştirdi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ekonomideki müzakerelerin ilerletilmesi ve Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi konularında mutabık kaldı. Trump, 2 Nisan'da gümrük vergileri açıklamayı planlıyor.

LONDRA, 31 Mart (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İngiliz hükümeti pazar günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmenin "ekonomik refah anlaşmasına yönelik verimli müzakerelerin ilerletilmesini" amaçladığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre iki lider de hafta içinde müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldı. Starmer'ın Trump'ı geçen hafta Paris'te düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısı hakkında bilgilendirdiği görüşmede ikili, Rusya üzerindeki baskıyı sürdürme konusunda uzlaştı.

Trump, "Kurtuluş Günü" diye nitelediği 2 Nisan'da ABD'nin tüm ticaret ortaklarını etkileyecek gümrük vergileri açıklamayı planlıyor. Söz konusu vergilerin ayrıntıları bilinmese de ABD'nin müttefikleri arasında endişe giderek artıyor.

Vergilerin yürürlüğe girmesinin ardından İngiltere'nin ekonomik büyümesini hızlandırma konusunda daha fazla zorlukla yüz yüze kalması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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