İngiltere Başbakanı Starmer: Tansiyonu Düşürmek Amacıyla Hareket Ediyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran saldırılarına İngiltere'nin katılmadığını belirterek, "Benim amacım tansiyonu düşürmek." dedi.

Starmer, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada İngiltere'nin ABD'ye askeri destek vermeye hazır olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayarak, "Benim amacım tansiyonu düşürmek." diye konuştu.

Tansiyonun yükselme riski bulunduğuna dikkati çeken Starmer, bu durumun sadece Orta Doğu için değil küresel bir risk olduğunu vurguladı.

"İngiltere bu saldırılara katılmadı. ABD'nin yakın müttefiki olarak bekleneceği üzere bize öncesinde bilgi verildi." diyen Starmer, İngiltere'nin bazı askeri varlıklarını bölgeye kaydırma kararı aldığını hatırlattı.

Starmer, bunun İngiltere'nin çıkarlarını, personeli ve müttefiklerini korumak için yapıldığının altını çizdi.

İran'ın NATO üyesi ABD'ye karşılık vermesi halinde İngiltere'nin müdahil olup olmayacağı yönündeki soruya ise Starmer şu yanıtı verdi:

"Ne olabileceği ile ilgili spekülasyon yapmak istemiyorum. Benim amacım tansiyonun düşürülmesi. Ancak halkımıza şunun güvencesini vermek istiyorum, İngiltere'nin çıkarlarını, personelini ve müttefiklerimizin çıkarlarını korumak için tüm önlemleri aldık. Benim amacım tansiyonu düşürmek ve gerçek tehdit olan nükleer program meselesini çözmek için tarafları müzakere masanın etrafında toplamak."

Starmer'a bu hafta Kanada'daki G7 toplantısı ardından yaptığı, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) söylediklerinde, bu çatışmaya müdahil olacaklarına yönelik hiçbir ima yok." açıklaması da soruldu.

Gelişmelerin çok hızlı yaşandığını dile getiren Starmer, "G7'den bu yana çok fazla görüşme yapıldı. ABD, İran'ın nükleer programının arz ettiği tehdidi azaltmak için harekete geçti." diye konuştu.

Starmer, bu konuda birçok mevkidaşıyla görüşme yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirterek, "Bölgedeki İngiliz vatandaşlarına, orada bulunduklarını bildirmesi gerektiğini söyledik. Mümkün olduğu anda İsrail'den uçaklar kalkacak. Tüm vatandaşları gerekli desteği verebilmemiz için Dışişleri Bakanlığıyla temasa geçmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.