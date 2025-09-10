İngiltere Başbakanı Starmer, Rusya'nın Polonya Hava Sahası İhlalini Kınadı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, Zelenskiy, Tusk, Meloni ve Rutte'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlalini kınayan Starmer, bu ihlalin "Rusya'nın artan pervasızlığını gösteren bir olay" olduğunu kaydetti.

Starmer, Rusya'nın saldırganlığının kabul edilemez olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barıştan yana olmadığını vurguladı.

İngiltere'nin NATO ve Polonya'ya desteğini sürdüreceğini bildiren Starmer, Ukrayna'ya gerekli hava savunma desteğini sağlamak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Liderler, Polonya'nın hava sahası ihlali karşısında gösterdiği hızlı yanıttan duydukları memnuniyeti de paylaştı.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçları (İHA) düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.