İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'da Gerginliğin Azalması İçin Çağrıda Bulundu

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirerek, tüm taraflara geri adım atma ve acilen gerginliği azaltma çağrısında bulundu. Orta Doğu'da istikrarın öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "tüm taraflara, geri adım atma ve acilen gerginliği azaltma" çağrısında bulundu. Starmer, Orta Doğu'da istikrarın öncelik olması gerektiğini vurgulayarak, "Şimdi diplomasiye dönüş zamanı" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına yönelik endişelerini dile getirdi. Starmer, "Bu saldırılarla ilgili raporlar endişe verici. Tüm tarafları, geri adım atmaya ve acilen gerginliği azaltmaya çağırıyoruz. Gerilim tırmanması, bölgede yer alan kimseye hizmet etmez. Orta Doğu'da istikrar öncelik olmalı. Gerilimi azaltmak için ortaklarla görüşüyoruz. Şimdi, kısıtlama, sakinlik ve diplomasiye geri dönüş zamanı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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