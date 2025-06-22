İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'da Durumu Değerlendirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları sonrası bölgedeki durumu ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Umman Sultanı Bin Tarık, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programının oluşturduğu tehditten duydukları endişeyi dile getirdi.

İkili, İran'ı müzakere masasına oturmaya çağırırken Orta Doğu'da yükselecek bir tansiyonun kimseye faydası olmadığı konusunda mutabık kaldı.

Bin Tarık ve Starmer, Gazze'deki insani durumun kabul edilemez olduğu ve acil ateşkes konusunda çalışmaların artırılması konusunda görüşlerini paylaştı.

Starmer ile Kral Abdullah'ın telefon görüşmesinde de İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak fikirler ifade edildi.

İran'ı, müzakere masasına geri dönmeye ve sorunlara diplomatik çözüm bulmaya çağıran Starmer ve Kral Abdullah, Gazze'de acil bir ateşkese olan desteklerini yineledi.

Starmer, Kral Abdullah'ın Orta Doğu'da gösterdiği liderliğe yönelik desteğini dile getirirken bölgede istikrarın önemine vurgu yaptı.