İngiltere Başbakanı Starmer, Katar Emiri ile Gazze ve İran'ı Görüştü

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki ateşkes ve Gazze'deki durumu ele aldı. Liderler, ateşkesin diplomatik bir fırsat sunduğu konusunda mutabık kaldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesi ve Gazze'deki durumu ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer ile Al Sani'nin telefon görüşmesinde, İran'ın dün Katar'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne yaptığı saldırının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Liderler, (İran ile İsrail arasındaki) ateşkesin sunduğu fırsatın tüm taraflarca değerlendirilerek ileriye dönük diplomatik yol bulunmasının hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı." denildi.

Görüşmede Gazze'deki durumun da gündeme geldiği aktarılan açıklamada, liderlerin sahadaki dehşet verici durumu ve tarafların acil ateşkes üzerinde mutabık kalması gerektiğini ele aldıkları kaydedildi.

İran devlet televizyonu IRIB, dün Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'in hedef alındığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bu eylemin, "ABD'nin 22 Haziran'da İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik askeri saldırısına yanıt olarak meşru müdafaa hakkı çerçevesinde" gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Erakçi, bu adımın "dost ve kardeş Katar hükümetine karşı eylem olarak değerlendirilmemesi" gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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