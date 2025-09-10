Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in Doha Saldırısını Kınadı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı ve bölgedeki gerginliğin tırmanmaması gerektiğini vurguladı.

LONDRA, 10 Eylül (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği saldırıyı kınadı.

Starmer, salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Downing Sokağı 10 Numara'da bulunan Başbakanlık Konutu'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında bölgedeki gerginliğin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Rutte, Starmer'e Ukrayna Savunma Temas Grubu'nda günün erken saatlerinde yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusu ve İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet'ten aynı gün daha önce yapılan ortak açıklamada İsrail Hava Kuvvetleri'nin, "sadece Hamas'ın Katar'daki üst düzey liderlerini hedef alan bir saldırı" gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
