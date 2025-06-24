İngiltere Başbakanı Starmer: İran ve İsrail Arasındaki Ateşkes Sürekli Olmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran ve İsrail arasındaki ateşkesin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu, Orta Doğu'da çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlamak için fırsat." ifadesini kullandı.

Starmer, İsrail ile İran arasında varılan ateşkesle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ve İsrail arasındaki ateşkes devam etmeli. Bu, Orta Doğu'da çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlamak için fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Starmer, açıklamasında "Şimdi masaya dönüp kalıcı çözüm için çalışmalılar." ifadesine yer verdi.

???????Starmer, bunun Lahey'deki NATO Zirvesi'nde diğer liderlerle görüştüğü mesaj olduğuna işaret etti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.