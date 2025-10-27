İngiltere Başbakanı Starmer'in Ziyareti Sırasında Eurofighter Uçakları Türkiye'ye Geldi
Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları tarafından karşılandığını duyurdu. Uçaklar, Ankara Mürted Hava Meydanı'na kadar refakat edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Starmer'in ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter uçağının Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16'lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, uçaklara ait görüntüler de yer aldı.