İngiltere Başbakanı Starmer'in Evinde Yangın Çıkan Ukraynalı Kundakçı Tutuklandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in evinde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna vatandaşı Roman Lavrynovych, üç farklı kundaklama suçundan tutuklandı.

Londra Metropolitan Polisi, Başbakan Starmer'in evinde 12 Mayıs'ta çıkan yangının ardından gözaltına alınan şüpheli ile ilgili bilgileri açıkladı.

Şüphelinin Londra'nın Sydenham bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Roman Lavrynovych olduğunu belirten polis, Lavrynovych'in üç farklı kundaklama suçundan tutuklandığını kaydetti.

Lavrynovych'in Kraliyet Savcılığı tarafından "8, 11 ve 12 Mayıs'ta araç, ev girişi ve bir evi ateşe vermekten" tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, evinin girişi yakılan kişinin başbakan olmasından dolayı sürecin terörle mücadele polislerince yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Lavrynovych, yarın hakim karşısına çıkacak.

İngiltere Başbakanı Starmer'in evinde 12 Mayıs sabah 03.30 sularında yangın çıktığı ihbarı yapılmıştı. Yangında evin girişi hasar görmüş, ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Yaklaşık yarım saat süren yangınla ilgili Lavrynovych 13 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.