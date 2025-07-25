İngiltere Başbakanı Starmer, Gazzeli Çocukların Tahliyesi İçin Çabaları Hızlandıracak

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyan çocukları tahliye etmek ve İngiltere'de tedavi ettirmek için hızlandırılmış çalışmalar yapacaklarını duyurdu. Starmer, bölgedeki insani durumu eleştirerek, sağlanan yardımların bölgeye girmesinin engellenmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, acil tıbbi desteğe ihtiyacı olan Gazzeli çocukları bölgeden tahliye edip İngiltere'de tedavilerini yapmak için çabaları hızlandıracaklarını bildirdi.

Starmer, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamasında, bölgeden gelen görüntülerin İngiltere'de halkı derinden etkilediğini, açlık ve çile görüntülerinin dehşet verici olduğunu söyledi.

"Bebekler ve çocuklar için gönderilen yardımların girişinin engellenmesi kabul edilemez." diyen Starmer, esirlerin varlığının da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzlerce sivil yardım ararken öldürüldü, çocuklar su doldururken öldürüldü. Bu bir insani felakettir ve sona ermelidir. Gazze'ye milyonlarca sterlinlik yardım yaptık. Bu yıl 40 milyon sterlinlik ekstra yardım açıkladık ancak bu yardımlar içeri (Gazze'ye) giremiyor. Şimdi Gazze'de acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyan çocukları tahliye etmek ve tedavilerini İngiltere'de yapmak için çabalarımızı hızlandırıyoruz."

İsrail'in başka ülkelerin Gazze'ye havadan yardım bırakmasına izin vereceği haberini değerlendiren Starmer, "Çok geç alınmış bir karar ancak bu yolla yardımları Gazze'ye sokabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Starmer, Ürdün makamlarıyla İngiliz yardımlarını Gazze'ye sokmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Yakın müttefiklerle bölgede barışa giden bir yol için çalıştığının altını çizen Starmer, bu yolla ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmenin somut adımlarının atılacağını ifade etti.

Starmer, Filistin devletini tanıma kararına değinerek, "Filistin devletinin tanınması bu adımlardan biri olmalı. Ancak bu, iki devletli bir çözümün ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı bir güvenlikle sonuçlanacak daha geniş bir planın parçası olmalı." dedi.

Tanımanın nihai hedef olduğunu vurgulayan Starmer, İngiltere'nin gerçek, anlamlı ve pratik çözümlerle uluslararası hareketleri arkasında topladığını belirtti.

Buna örnek olarak Ukrayna için Gönüllüler Koalisyonunun kurulmasını gösteren Starmer, "Orta Doğu'da da olması gereken, acıları şimdi ve uzun vadede sona erdirecek bir planın arkasında yeni bir uluslararası koalisyon kurmak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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