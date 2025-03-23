İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze için Arap Planı'nı Destekliyor

LONDRA, 23 Mart (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer cumartesi sabahı Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze için önerilen Arap Planı'nı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ün liderliği ve bölgede siyasi bir çözüme ulaşılması yönündeki çabaları için Kral Abdullah'a teşekkür eden Starmer, Ürdün ve bölgesel ortaklarını Gazze planının geliştirilmesindeki çalışmalarından dolayı takdir ettiğini ifade etti.

İsrail'in yeniden başlattığı askeri operasyonlar ve Gazze'de insani yardım yetersizliği nedeniyle duyduğu derin endişeyi dile getiren Starmer, Ürdün'le güçlü ortaklıklarını sürdüreceklerini vurguladı.

4 Mart'ta düzenlenen Arap zirvesinde onaylanan Gazze'nin yeniden inşa planı, Gazze sakinlerini yerlerinden etmeden bölgeyi yeniden inşa etmeyi amaçlıyor ve planın maliyetinin 53 milyar ABD dolarını bulacağı tahmin ediliyor.