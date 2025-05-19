İngiltere Başbakanı Starmer: Gazze'deki Durum Kabul Edilemez

İngiltere Başbakanı Starmer: Gazze'deki Durum Kabul Edilemez
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki durumu 'kabul edilemez' olarak nitelendirirken, soykırım iddialarına yanıt vermekten kaçındı. Starmer, uluslararası liderlerle bu duruma karşı nasıl cevap vereceklerini koordine ettiklerini belirtti.

İsrail'in aralıksız saldırıları altındaki Gazze'de soykırım olup olmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki durumun ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Starmer, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İngiltere-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi"nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sky News muhabiri Beth Rigby, Başbakan Starmer'a, Gazze'deki kötüleşen duruma ilişkin şu soruyu sordu:

"Birleşmiş Milletler'in (BM) Yardım Şefi, Gazze Şeridi'nde soykırımı önlemek için BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyor musunuz ve vicdanınız rahat bir şekilde bir lider olarak elinizden geleni yaptığınızı söyleyebilir misiniz?"

Başbakan Starmer, soykırım sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Starmer, "Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez, tahammül edilemez bir durum ve bu nedenle diğer liderlerle buna nasıl karşılık vereceğimizi koordine etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz çünkü bu tahammül edilemez, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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