İngiltere Başbakanı Starmer, Düzensiz Göçmenlerin Kaldığı Otellerin Kapatılmasını Hedefliyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı otelleri kapatma hedefini öne çekmek istediğini belirtti.

Başbakan Starmer, BBC'nin "Radio 5 Live" programına yaptığı açıklamada, sığınmacıların kaldığı otellerin düzenli şekilde boşaltılmasını istediğini ifade etti.

Starmer, düzensiz göçle mücadele konusunda kararlı olduğunu ve insanların bu konuda neden bu kadar endişeli olduklarını tamamen anladığını söyledi.

Sığınmacıların konakladığı otellerin tam olarak ne zaman kapatılacağı sorulduğunda Starmer, hükümetin "kalan 200 kadar otelin 2029'a kadar kapatılması" yönündeki hedefini yineledi. Başbakan Starmer, "Bunu öne çekmek istiyorum. Bunun iyi bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum." dedi.

Starmer, bu otellerin boşaltılmasının tek yolunun, sığınmacı başvurularının mümkün olduğunca hızlı şekilde düzenli ve sistematik olarak incelenmesi ve ardından burada olmaması gereken kişilerin geri gönderilmesi olduğunu dile getirdi.

Başbakan Starmer, "Sığınmacıların kaldığı her bir otelinin kapatıldığını görmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere'de sığınmacıların otellerde barınmasına yönelik tepkiler sürüyor

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Epping'deki bir otelde barınan sığınmacıların 12 Eylül'e kadar otelden çıkarılmasına hükmetmiş, mahkemenin bu kararı ülke genelinde yeni hukuki girişimlere de emsal teşkil etmişti.

Kararın ardından, ülkedeki aşırı sağcı Reform UK Partisinin kontrolündeki 12 belediye meclis üyesinin de aynı adımı atacağı açıklanmıştı. Parti lideri Nigel Farage, "Epping'in yolunu izleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partili Broxbourne Belediye Meclisi de benzer bir dava açılması için acil hukuki görüş talep ettiğini duyurmuştu.

Essex'in Epping bölgesinde son aylarda düzenlenen sığınmacı karşıtı protestolar zaman zaman şiddete dönüşmüş ve 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Başkent Londra'nın batısındaki West Drayton'da da 30 Temmuz'da yapılan göçmen karşıtı eylemde göstericiler, düzensiz göçmenlerin tutulduğu 3 otele girmeye çalışmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Aşırı sağcı bir grup da sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin tutulduğu Isle of Dogs bölgesinde bir otelin yakınlarında dün göçmen karşıtı eylem düzenlemişti. Protestoda maskeli eylemciler polise saldırmış, yaklaşık 100 göstericiden 4'ü gözaltına alınmıştı.