İngiltere Başbakanı Starmer'den Gazze Konusuna Derin Endişe

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in yardım girişini engellediği Gazze'deki durumun giderek daha da tahammül edilemez hale geldiğini belirterek, bunun yüz binlerce kişi üzerindeki etkisinden ötürü "derin endişe" duyduğunu söyledi.

Starmer, İngiltere Parlamentosundaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, Gazze ve Batı Şeria'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oturumda söz alan bağımsız milletvekili Shockat Adam, İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planı ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilere dikkati çekti.

Milletvekili Adam, Başbakan Starmer'a şu soruyu yöneltti:

"Başbakan, şimdi nihayet etnik temizliğin devam ettiğini kabul edecek ve başta F-35 savaş uçaklarının yasa dışı parçalarının tedariki olmak üzere İsrail ile tüm İngiltere askeri işbirliğini sona erdirecek mi? Yoksa İngiltere'yi savaş suçlarına ortak etme riskini alıp bu vahşetteki rolü nedeniyle Lahey'de hesap verecek bir başbakan mı olacak?"

Starmer, milletvekillinin sözlerinin çoğunluğunun doğru olmadığını savunarak, "Gazze ve Batı Şeria'daki duruma değinmek istiyorum çünkü bu durum giderek daha da tahammül edilemez bir hal alıyor. Özellikle de yardımların yetersizliği ve bunun yüzlerce binlerce kişi üzerindeki etkisinden ötürü derin endişe duyuyorum." dedi.

Bu endişesini 28 Nisan'da Londra'yı ziyaret eden Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya da ilettiğini aktaran Starmer, iki devletli çözümün barış için tek geçerli yaklaşım olduğunu bir kez daha vurguladığını bildirdi.

Starmer, "Bizim odak noktamız Filistinliler ve İsrailliler için barışın sağlanması, ateşkese geri dönülmesi, rehinelerin kurtarılması ve daha fazla sayıda ve daha hızlı şekilde ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasıdır." ifadesini kullandı.