İngiltere Başbakanı Starmer'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Kier Starmer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Ankara'daki terör saldırısından dehşete düştüm. NATO müttefiki ve yakın dostu olarak Türkiye'nin yanındayız. Kalbim mağdurların aileleri ve etkilenen herkesle birlikte" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Kier Starmer, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Starmer, "Ankara'daki terör saldırısından dehşete düştüm. NATO müttefiki ve yakın dostu olarak Türkiye'nin yanındayız. Kalbim mağdurların aileleri ve etkilenen herkesle birlikte"dedi.