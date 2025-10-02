İngiltere Başbakanı Starmer'dan Rusya Uyarısı: Avrupa'ya Yönelik Tehditler Artıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın sadece Ukrayna'yı işgal etmekle kalmayıp, tüm Avrupa'da eylemlerde bulunmayı hedeflediğini söyledi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesinde, İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir panele katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Starmer, yaklaşık 4 yıldır Ukraynalıların Rusya'ya karşı mücadele yürüttüğünü belirterek, "Son haftalarda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sadece Ukrayna'yı işgal etmekle kalmayıp tüm Avrupa'da eylemlerde bulunmak istediğini hepimiz gördük." dedi.

Putin'in siber saldırılardan hava sahası ihlallerine kadar birçok girişimde bulunduğunu vurgulayan Starmer, bunlara karşı mücadelede mevcut tüm imkanların kullanılması gerektiğini ifade etti.

Starmer, "Bu durum hepimiz için bir uyarıdır. Sadece Ukrayna'nın egemenliği değil, hepimizin değerleri ve özgürlüğü söz konusu. Rusya'nın saldırganlığına karşı hepimiz bir savaşın içindeyiz." diye konuştu.

Ukrayna'da görev alması planlanan Gönüllüler Koalisyonu gibi girişimlere dikkati çeken Starmer, "Eğer bir ateşkes olacaksa kalıcı ve adil olmalı. Ukrayna'yı destek konusunda görevimizi bitirdiğimiz hissine kapılmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Starmer, Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü pozisyona getirilmesi için gerekli askeri yardımları sağlamanın ve batıda el konan Rus varlıklarıyla gerekli tazminatları karşılamanın gerektiğini vurguladı.

Tüm bu adımların ABD ile ortaklaşa atılmasının önemli olduğunu belirten Starmer, NATO kapsamında da tüm müttefiklerin birbirini Rusya saldırganlığına karşı desteklediğini anlattı.

Starmer, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların etkili olduğunun altını çizdi.