İngiltere Başbakanı Starmer'dan Mandelson Açıklaması: 'Atamasını Yapmazdım'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson'ın görevden alınmasıyla ilgili, "(Jeffrey Epstein ile ilişkisi) Şu an bildiklerimi bilseydim kesinlikle atamasını yapmazdım." dedi.

Starmer, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisi nedeniyle görevden alınan Mandelson hakkında konuştu.

Mandelson'ın şubatta atandığı görev için belirli bir incelemeden geçtiğini kaydeden Starmer, "Epstein ile ilişkisi ise sonradan ortaya çıktı. Şu an bildiklerimi bilseydim kesinlikle atamasını yapmazdım." ifadelerini kullandı.

Starmer, Mandelson'ı atadığı dönemde Büyükelçi'nin Epstein'la ilişkisi hakkında bildiklerinin şu an bildiklerinden çok farklı olduğunu belirtti.

Mandelson'ın Epstein'a övgülerde bulunduğu e-posta ve doğum günü tebriğini hatırlatan Starmer, "Bunlar, Epstein'in hapse atılmasını sorgulamakla kalmıyor aynı zamanda ceza almasına itiraz ediyor. Bu tutum, hükümetimizin kadın ve kızlara karşı şiddet konusundaki yaklaşımıyla tamamen zıt bir tutum." dedi.

Starmer, hükümet tarafından Mandelson'a yöneltilen sorulara da tatmin edici yanıtlar alamadıklarını vurgulayarak, "İlişkisinin atama döneminde bildiklerimizden daha farklı olması, ceza almasını sorgulaması ve itiraz etmesi, sorulara tatmin edici yanıtları vermemesi karşısında görevden almaya karar verdim." diye konuştu.

Geçen hafta çarşamba günü İngiltere Parlamentosunda milletvekillerine Mandelson'ı görevden almayacağını belirtip perşembe günü görevden almasına da değinen Starmer, şu açıklamayı yaptı:

"Çarşamba akşamı e-postalarla ilgili bilgi sahibi oldum. Mandelson, çarşamba akşamı geç saatlerde hükümetin sorularına yanıt verdi. Bunun ardından görevden almaya karar verdim. Parlamentoda konuşmadan önce medyada yer alan incelemeleri biliyordum. E-postaları bilmiyordum. Peter, sorulara henüz yanıt vermemişti. Ayrıca ABD ile saat farkı da var."

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Mandelson'ın, Epstein'e gönderdiği e-postalarda Epstein'e "en iyi dostum" dediği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın, yüzü gizlenmiş iki kadınla çekildiği fotoğrafı Epstein'le paylaştığı doğum günü tebriğinde, "(Epstein) Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.