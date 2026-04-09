İngiltere Başbakanı Starmer'dan Körfez Ülkelerine: İran, Hürmüz Boğazı'nı Rehin Almamalı

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette Körfez ülkelerine, "İran Hürmüz Boğazı'nı rehin almamalı" mesajı verdi. Starmer, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısını yineledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Starmer, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Katar, Kuveyt, Umman, Irak ve Mısır'dan savunma yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi ele alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında Başbakan Keir Starmer, Körfez ülkelerine İran'ın " Hürmüz Boğazı'nı rehin almaması gerektiğini" söyledi.

Starmer, İngiltere'nin başından bu yana gerilimin azaltılmasını savunduğunu belirterek ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını, ancak tarafların bir araya gelerek Hürmüz Boğazı konusunda çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper başkanlığında yaklaşık 40 ülkenin katıldığı sanal bir askeri planlama toplantısında da, çatışmaların sona ermesi sonrası Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına yönelik seçenekler ele alınmıştı. Starmer, bu süreçte ayrıntılı planların hazırlanmasına başlanacağını belirtti.

Kaynak: ANKA