İngiltere Başbakanı Starmer'dan Kiev'deki Rus Saldırılarına Sert Tepki

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu kentteki British Council binasının hasar gördüğünü belirterek saldırıya tepki gösterdi.

Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'a ait binanın Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında hasar aldığını duyurdu.

Başbakan Starmer, "Düşüncelerim, British Council binasına zarar veren Kiev'deki anlamsız Rus saldırılarından etkilenen herkesle birlikte. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin çocukları ve sivilleri öldürüyor ve barış umutlarını sabote ediyor." ifadelerini kullandı.

Starmer, kan dökülmesinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.