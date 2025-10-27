İngiltere Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, " ( Türkiye ve İngiltere ) İki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz." dedi.

Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Starmer, İngiltere ile Türkiye arasındaki önemli ilişkiyi güçlendirme fırsatına sahip olduklarını belirtti.

Starmer, "İki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz." diyerek, NATO müttefiki olan İngiltere ile Türkiye'nin Avrupa'nın ortak güvenliği için beraber çalıştığını ve Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde Ukrayna'ya destek olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da barış için beraber çalıştıklarını aktaran Starmer, "Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim. Gazze'deki barış planının ilk aşaması yerine geliyor. Şu anda bu anlaşmanın mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde uygulanması aşamasındayız ve bölgeyi çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Starmer, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının, NATO'nun güneydoğu kanadını tüm müttefiklerin çıkarına koruyan Türk Hava Kuvvetlerini destekleyeceğini vurguladı.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla 2011'de ilk toplantısı yapılan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun yeniden lanse edilmesiyle ilgili çalışmaları başlatmaya karar verdiklerini paylaşan Starmer, bunun sadece iki ülke arasında değil, aynı zamanda iş insanları, parlamenterler, akademisyenler ve bilim insanları arasında diyalog oluşturacağını söyledi.

Starmer, bu gelişmenin Türkiye ve İngiltere'de bilim ve yenilikçiliği destekleyeceğine ve dayanışmayı bir sonraki aşamaya taşıyacağına işaret ederek, bunun İngiltere'nin ikili ilişkiler konusundaki kararlılık ve taahhütünün göstergesi olduğunu bildirdi.

"Tarihi bir gün" yaşadıklarının altını çizen Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliğinden ve ortaklığından ötürü teşekkür etti.

Starmer, "Gelecekte bu ortak çıkarlarımız ve ortak niyetlerimizi yerine getirmek ve birlikte çalışmayı desteklemek konusunda çok büyük bir istek duyuyorum." diyerek, 7-8 Temmuz 2026'da Türkiye'de yapılması planlanan NATO Zirvesi için tekrar Ankara'ya gelmekten mutluluk duyacağını kaydetti.

(Bitti)