Xinhua Haber Ajansı, Londra Merkezli Brand Finance ile Mutabakat Zaptı İmzaladı

Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin ziyaretinde Brand Finance ile birçok alanda işbirliğini teşvik eden bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, bilgi ürünleri ve araştırma konularında etkileşimi öngörüyor.

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin ziyareti kapsamında Londra merkezli Brand Finance ile işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

Perşembe günü çevrimiçi imzalanan mutabakat zaptı, bilgi ürünleri konusunda etkileşim, çalışan değişimi, düşünce kuruluşu araştırmaları ve forumlar ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi dahil olmak üzere birçok düzey ve alanda işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
