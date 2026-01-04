Haberler

İngiltere: ABD'nin Venezuela Operasyonuna Dahil Olmadık

Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Venezuela'daki operasyonuna katılmadıklarını belirtti ve durumu daha fazla bilgi edinmeden değerlendirmeyeceklerini söyledi.

LONDRA, 4 Ocak (Xinhua) -- İngiliz medyasına göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Venezuela'daki operasyonuna hiçbir şekilde dahil olmadıklarını söyledi.

İngiliz televizyonlarında yayımlanan açıklamasında Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması konusunda konuşmadığını ifade etti.

"Durumun hızla geliştiği açık ve tüm gerçekleri ortaya çıkarmamız gerekiyor" diyen Starmer, daha fazla yorum yapmadan önce olaya ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştığını belirtti.

Venezuela'da yaklaşık 500 İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyen Starmer, hükümetin büyükelçilikle işbirliği yaparak İngiliz vatandaşlarının iyi ve güvende olduklarından, ayrıca gerekli tavsiyeleri aldıklarından emin olmak için çalıştığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
