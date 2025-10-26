İngiltere Başbakanı Keir Starmer Yarın Ankara'ya Resmi Ziyarette Bulunacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Ziyarette Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."
