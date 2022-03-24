İngiltere Başbakanı Johnson: "Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu... - Haberler

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İngiltere Başbakanı Johnson: "Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu...

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere Başbakanı Johnson:

İngiltere Başbakanı Johnson: "Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm (Bayraktar) TB2'lerdir"

İngiltere Başbakanı Johnson: " Türkiye'nin şu anda ( Ukrayna'ya destek noktasında) yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm (Bayraktar) TB2'lerdir"

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Türkiye, England, Ukrayna, Güncel, Haberler

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