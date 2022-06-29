NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles - Haberler

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi - İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles

AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in açıklamaları İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, "Türkiye'nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in açıklamaları İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, "Türkiye'nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz. İspanya, Türkiye'de Patriot füze savunma sistemi olan bir ülke. Biz her ülkenin kendi pozisyonuna saygı gösteriyoruz ama dün birlik mesajı vermek için büyük bir çaba gösterildi. Dönem birlik olma dönemi." dedi.

Robles, İspanya olarak Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından gösterilen çabaları çok pozitif bir haber olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, "İspanya, bu anlaşmanın Madrid'de olmasından dolayı da ayrı bir memnuniyet duyuyor." diye ekledi.

AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

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