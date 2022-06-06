İngiltere Başbakanı Johnson partisinden güvenoyu aldı - Haberler

İngiltere Başbakanı Johnson partisinden güvenoyu aldı İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. Johnson, liderlik pozisyonuyla ilgili milletvekillerinin sunduğu güvensizlik mektuplarının sayısının 54'ü geçmesinin ardından TSİ 20.00-22.00'de yapılan parti içi güven oylamasından zaferle çıktı. Johnson, Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamayı 148'e karşı 211 oyla kazandı. Başbakan Johnson'ın, partisinden güvenoyu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek. Johnson istifa baskısı altındaydı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı. AA / Zuhal Demirci - Güncel Boris Johnson Güncel Haberler

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