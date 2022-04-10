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İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için dün Ukrayna'ya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev sokaklarında gezdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için dün Ukrayna'ya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev sokaklarında gezdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, 'Kiev'de hala alarmlar çalıyor. Cennetteki Yüz Kahramanları anısına yapılan anıtı ziyaret ettik. Ne yazık ki kahramanlarımız Rus işgalcilere karşı her gün cephede ölmeye devam ediyor, ancak Birleşik Krallık gibi sadık dostlarımızın yardımıyla her gün zafere daha da yaklaşıyoruz. Ukrayna'yı ziyaret ettiği ve desteklediği için Boris Johnson'a teşekkür ederiz. Kazanacağız, başka yolumuz yok' denildi.

Johnson, Zelenski ile Kiev sokaklarında yaptığı gezintide sivillerle de konuştu. Zelenski ve Johnson'a bir grup asker eşlik etti.

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev sokaklarında

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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