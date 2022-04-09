İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Haberler

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İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

AA - Güncel
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf "Sürpriz" ifadesiyle paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha da Facebook hesabından Johnson ile Zelenskiy ikilisinin fotoğrafını paylaşarak, "Boris Johnson'ın Kiev ziyareti, Başkan Zelenskiy ile baş başa görüşmeyle başladı." ifadesini kullandı.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

AA / Güncel

Boris Johnson, England, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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