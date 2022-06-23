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İngiltere Başbakanı Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının grevini "gereksiz" buldu

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere Başbakanı Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının grevini 'gereksiz' buldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının düzenlediği son 30 yılın en büyük grevinin "gereksiz" ve "korkunç bir fikir" olduğunu belirterek, ücret zammı konusunda anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının düzenlediği son 30 yılın en büyük grevinin "gereksiz" ve "korkunç bir fikir" olduğunu belirterek, ücret zammı konusunda anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Johnson, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) dolayısıyla bulunduğu Ruanda'nın başkenti Kigali'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ülke genelinde başlattığı greve ilişkin konuştu.

"Bu grevlerin gereksiz olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bence insanlar masanın etrafında bunu çözmeli." diyen Johnson, grevlerin korkunç bir fikir olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, sendika ile demir yolu kamu işletmesini, ücret zammı konusunda anlaşmaya varmaya çağırdı.

30 yılın en büyük grevi

İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ulaşımda ciddi sıkıntılara neden olan grevi ikinci gününde devam ediyor.

Sendika, artan enflasyon karşısında yüzde 7'lik zam isterken, hükümet yüzde 3 öneriyor.

Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.

Son 30 yılın en büyüğü olarak değerlendirilen grevin 21-23 ve 25 Haziran'da düzenleneceği açıklanmıştı.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

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